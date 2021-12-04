"Дом престарелых" для слонов стал первым в Европе. Он расположен во Вьене, что в центральной части Франции. Климат здесь идеален для слонов – не слишком жарко, но и не слишком холодно.

Узнайте Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

Ганди – первый житель

Первым слоном в приюте стал 52-летний Ганди. Ранее он выступал в цирке в Антверпене в Бельгии.

В "дом престарелых" будут пускать небольшие группы посетителей. К примеру, школьников на экскурсии. Но посмотреть на животных можно будет только издалека – чтобы не нарушать покой слонов.



Ганди, первый житель приюта / Фото Euronews

Во Франции запретят цирковых слонов

Такой запрет вступит в силу с 2023 года. В настоящее время цирки во всем мире активно отказываются от использования животных. Поэтому такой приют понадобится немалому количеству животных.

"Дом престарелых" сможет вместить до 10 слонов. Его основали 2 бельгийских ветеринара – София и Тони Гетгебер. Проект финансируют на средства пожертвований неравнодушных людей.



Первый житель заходит в свой вольер / Скриншот с видео

Трогательно Самый сложный случай: как после предательства хозяина собаку учили доверять людям

Смотрите видео, как выглядит первый дом престарелых для слонов