Дуети з хаскі, птахами й бобром: піаніст записує вражаючі відео з тваринами

8 вересня 2021 , 14:55
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Джерело:

ютуб-канал Amosdoll Music

Австралійський музикант Амос Долл вже 15 років веде власний ютуб-канал. Там він дає уроки гри на фортепіано.

Амос Долл є майстром імпровізації та видатним музикантом. У 2020 році чоловік зареєструвався в тіктоці – й відтоді почав знімати кумедні відео з тваринками.

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Надає перевагу хаскі

"Співавторами" Долла стають різні звірі та птахи: він робить музику з підвивання, нявчання, кукурікання й навіть цокання кігтиків. Але фаворитами музиканта є хаскі. Ці співочі песики ідеально пасують для того, щоб робити із ними музичні хіти.

Дует з хаскі

@amosdoll

Piano Duet with Husky Singing whilst doing Zoomies @jennadsalisbury ##piano ##pianoduet ##singingdog ##husky ##huskies ##huskiesoftiktok ##fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

Дует із золотистим ретривером

@amosdoll

Piano Duet with Golden Retriever singing a Cute Little Tune @siriuslysalem ##piano ##pianoduet ##singingdog ##goldenretriever ##fyp

♬ original sound - Amosdoll Music
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Дует із бобром

@amosdoll

Piano Duet with Cute Beaver singing a Grape Song @beaverbabyfurrylove ##piano ##pianoduet ##beaver ##fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

Дует із сумним котиком

@amosdoll

Piano Duet with Cat singing a Beautiful Sad Melody @anastasia_jeweler ##piano ##pianoduet ##singingcat ##cat ##meow ##fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

Дует із папугою

@amosdoll

Piano Duet with Cockatoo Singing a Playful Melody @thealmondcafe ##piano ##pianoduet ##singingbird ##cockatoo ##cockatiel ##bird ##fyp

♬ original sound - Amosdoll Music

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The Kiffness також записав дует із хаскі

  • Популярний південноафриканський музикант використовує звуки різних тварин для створення музики.
  • Він накладає на нявчання й завивання біт і додає слова.
  • Раніше The Kiffness використовував у своїй творчості відео з котами, але нещодавно представив хіти з песиками, у тому числі й з хаскі.

The Kiffness та хаскі заспівали разом: емоційне відео

 

 

Автор: Аліна Рудченко