Дуети з хаскі, птахами й бобром: піаніст записує вражаючі відео з тваринами
8 вересня 2021 , 14:55Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Amosdoll Music
Австралійський музикант Амос Долл вже 15 років веде власний ютуб-канал. Там він дає уроки гри на фортепіано.
Амос Долл є майстром імпровізації та видатним музикантом. У 2020 році чоловік зареєструвався в тіктоці – й відтоді почав знімати кумедні відео з тваринками.
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Надає перевагу хаскі
"Співавторами" Долла стають різні звірі та птахи: він робить музику з підвивання, нявчання, кукурікання й навіть цокання кігтиків. Але фаворитами музиканта є хаскі. Ці співочі песики ідеально пасують для того, щоб робити із ними музичні хіти.
Дует з хаскі
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Дует із бобром
Дует із сумним котиком
Дует із папугою
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The Kiffness також записав дует із хаскі
- Популярний південноафриканський музикант використовує звуки різних тварин для створення музики.
- Він накладає на нявчання й завивання біт і додає слова.
- Раніше The Kiffness використовував у своїй творчості відео з котами, але нещодавно представив хіти з песиками, у тому числі й з хаскі.
The Kiffness та хаскі заспівали разом: емоційне відео