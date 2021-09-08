Дуети з хаскі, птахами й бобром: піаніст записує вражаючі відео з тваринами

Австралійський музикант Амос Долл вже 15 років веде власний ютуб-канал. Там він дає уроки гри на фортепіано.

Амос Долл є майстром імпровізації та видатним музикантом. У 2020 році чоловік зареєструвався в тіктоці – й відтоді почав знімати кумедні відео з тваринками.

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Надає перевагу хаскі

"Співавторами" Долла стають різні звірі та птахи: він робить музику з підвивання, нявчання, кукурікання й навіть цокання кігтиків. Але фаворитами музиканта є хаскі. Ці співочі песики ідеально пасують для того, щоб робити із ними музичні хіти.

Дует з хаскі

Дует із золотистим ретривером

Дует із бобром

Дует із сумним котиком

Дует із папугою

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням відщо стане відмінною основою його щоденного раціону.

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The Kiffness також записав дует із хаскі

Популярний південноафриканський музикант використовує звуки різних тварин для створення музики.

Він накладає на нявчання й завивання біт і додає слова.

Раніше The Kiffness використовував у своїй творчості відео з котами, але нещодавно представив хіти з песиками, у тому числі й з хаскі.

The Kiffness та хаскі заспівали разом: емоційне відео