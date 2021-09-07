Щасливий кіт

Якщо кіт дивиться та повільно кліпає, перебуваючи в декількох сантиметрах від вашого обличчя, – ця поведінка є ознакою прихильності.

Цікаво 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси

Кліпання – дружній жест, який у поєднанні з розслабленою мовою тіла тварини означає, що вона хоче бути поруч з вами, проводити разом час та більше уваги.

Злий кіт

Якщо кіт злий чи засмучений, у нього будуть розширені зіниці, повернуті набік вуха, жорсткіше тіло, а також хвіст, який махає з боку в бік.

Ця мова тіла, на додаток до прямого зорового контакту, безумовно, є потенційною загрозою та сигналом про те, що кішці потрібно більше простору.



Злий кіт / Фото Pet Care Advisors

В такому випадку найкращим рішенням буде відвести погляд та відвернути увагу кота, перенаправивши її на щось інше. Наприклад, можете видати легкий стукіт по столу чи кинути зім’ятий папірець. Це допоможе розірвати зоровий контакт та зняти напругу.

Наляканий кіт

Коли кіт дивиться на вас, пригнувшись та засунувши хвіст під тіло або ховаючись, – це свідчить про те, що він боїться.



Наляканий кіт / Фото Shutterstock

Наприклад, якщо ви різко підстрибнули, коли улюблена футбольна команда забила, чи випадково кинули якийсь предмет, – це налякає кішку. В такому випадку її погляд, це спостереження за небезпекою. Вона буде дивитися на того, хто буде найближче, видає найгучніші звуки або рухається.

Читайте також Як зробити свого кота щасливішим: 11 неочікуваних методів

Аби заспокоїти тварину, зберігаючи достатню відстань, візьміть смачні ласощі та дайте кішці. Їй буде дуже важко залишатися в страху та їсти улюблені смаколики.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.