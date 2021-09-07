Счастливый кот

Если кот смотрит и медленно моргает, находясь в нескольких сантиметрах от вашего лица, – это поведение признак привязанности.

Интересно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

Моргания – дружественный жест, который в сочетании с расслабленным языком тела животного означает, что он хочет быть рядом с вами, проводить вместе время и больше внимания.

Злой кот

Если кот злой или расстроен, у него будут расширены зрачки, повернуты в сторону уши, жестче тело, а также хвост, который машет из стороны в сторону.

Этот язык тела, в дополнение к прямому зрительному контакту, безусловно, является потенциальной угрозой и сигналом о том, что кошке нужно больше пространства.



Злой кот / Фото Pet Care Advisors

В таком случае лучшим решением будет отвести взгляд и отвлечь внимание кота, перенаправив его на что-то другое. Например, можете выдать легкий стук по столу или бросить скомканную бумажку. Это поможет разорвать зрительный контакт и снять напряжение.

Напуганный кот

Когда кот смотрит на вас, пригнувшись и засунув хвост под тело, или прячась, – это свидетельствует о том, что он боится.



Напуганный кот / Фото Shutterstock

Например, если вы резко подскочили, когда любимая футбольная команда забила, случайно бросили какой-то предмет – это напугает кошку. В таком случае ее взгляд, это наблюдение за опасностью. Она будет смотреть на того, кто будет ближе, выдает громкие звуки или двигается.

Читайте также Как сделать своего кота более счастливым: 11 неожиданных методов

Чтобы успокоить животное, сохраняя достаточное расстояние, возьмите вкусное лакомство и дайте кошке. Ей будет очень трудно оставаться в страхе и есть любимые вкусности.