"Зона безопасности" для кота

Для большинства кошек нужно безопасное и тихое место, которое поможет им снять стресс и держаться подальше от шума, собак, других кошек или маленьких детей.

Важно Как выяснить, что кот набрал лишний вес: советы владельцам

Важно, чтобы оно было мягким и удобным. Исследователи предлагают обустроить его на высоте, чтобы кот мог за всеми наблюдать.

Собственное пространство

Если дома есть несколько котов, важно, чтобы у них была возможность находиться на расстоянии не менее 1 – 3 метра друг от друга. Каждый любимец также должен иметь возможность есть и справлять нужду отдельно и вне поля зрения других котов. Именно поэтому у каждого животного должны быть свои миски для еды и туалет.

Пьет достаточно воды

Котов иногда нужно поощрять пить воду. Если ваше животное не пьет воду из миски, попробуйте водный фонтан, ведь котов естественно интересует текучая вода.



Достаточное количество воды для кота / Фото Pinterest

Большой и открытый туалет для кота

Если кот очень капризный по поводу туалета, попробуйте поставить большой и открытый лоток, ведь он позволит ему вести себя естественно.

Кроме того, важно держать все в чистоте и без запаха. Например, можно попробовать самоочищающийся туалет. Однако следует помнить, что он шумит и может напугать пугливого кота.

Туалет в тихом месте, вдали от пищи и воды

Коты не любят есть там, где справляют нужду. Также им не нравится, когда их во время этого беспокоят.

Не заставляйте взаимодействовать

Не заставляйте свою кошку взаимодействовать с вами. Большинство животных сделают это сами, когда почувствуют, что управляют ситуацией. Чтобы заслужить доверие кошки, позвольте ей выбирать, когда и как она хочет с вами общаться.



Не заставляйте взаимодействовать / Фото Westend61

Поставьте когтеточки

Чтобы кошки не царапали мебель, стоит поставить когтеточку в месте, где кот любит отдыхать и спать. Ведь именно там животные обычно точат свои когти.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Поощряйте "охотиться", используя головоломки

Чтобы домашние коты были заняты и физически активны, вы можете дать им игрушки-головоломки, которые кормят животных при взаимодействии с ними.



Игрушки-головоломки для кошек / Фото amazon

Меняйте игрушки

Котам может надоесть одна и та же игрушка, поэтому можно купить их несколько и периодически чередовать. Это могут быть:

"Игрушки палочки".

Игрушки на батарейках, имитирующие добычу.

Игрушки, наполненные кошачьей мятой.

Игры с лазерной указкой.

Интересно Почему коты грызут кабели и провода и как это предотвратить

Не используйте свои части тела, чтобы поиграть с котом

Многим людям нравится играть со своими котятами, используя руки и пальцы. Однако это быстро повлечет неприятные последствия для владельца животного, когда котенок узнает, что части тела являются идеальной целью. Кроме этого, может научить питомца быть агрессивным к людям.