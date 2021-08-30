Более того, жевание электрического кабеля под напряжением может привести к трагедии. Поэтому кота нужно как можно быстрее отучить от этой вредной привычки.

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Любовь котов к электрическим шнурам

Почему кошки выбирают электрические шнуры для жевания – до конца не разгаданная загадка. Одна из теорий заключается в том, что шнур напоминает хвост другого животного. Их основной кошачий инстинкт якобы заставляет атаковать все, что выглядит как хвост. Впрочем, эта теория не объясняет того, почему кошка продолжает жевать шнур после того, как обнаружит, что это вовсе не животное.

В конце концов, что бы не толкало кота брать провод под напряжением в пасть – это опасно. Не говоря уже о том, что так портятся ваши электроприборы.



Кот может пострадать от тока / Фото с freepick

Причины жевания кабеля или провода

Когда коты жуют неодушевленные предметы, такие как электрические шнуры, поведение может быть вызвано обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) или другими факторами окружающей среды или здоровья. Например, это может быть стоматологическая проблема, способ кошки снять стресс или просто "ошибка".

Обсессивно-компульсивное расстройство

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), включающие жевательное поведение, чаще всего развивается у сиамских и бирманских кошек. У этих кошачьих может возникнуть сильное желание жевать, сосать, а иногда даже есть несъедобные предметы.

Пока нет объяснения, почему у некоторых кошек развивается особая комбинация симптомов ОКР. Самоувечье, особенно при жевании хвоста, и повторяющееся преследование хвоста – это одни из первых симптомов ОКР.



Раннее отлучение от кошки может вызвать ОКР / Фото с pixabay

Также в этом случае чрезмерное вылизывание шерсти, при котором начинает выпадать шерсть. Это поведение не вполне понятно. В качестве одной из возможных причин – преждевременное изъятие котенка от матери. Если ваша кошка имеет сиамские корни, на жевание может повлиять генетика.

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Стоматологические проблемы

Коты, имеющие боль во рту из-за стоматологических проблем, могут грызть все подряд, пытаясь снять дискомфорт. От 50 до 90% кошек в возрасте старше 4 лет страдают определенной формой стоматологических заболеваний. Важно решать эту проблему заранее с помощью регулярной ветеринарной стоматологической помощи, включая обзоры и чистки.

Скука или бездействие

Когда кошка не бегает, активно не играет или исследует мир, это может заставить ее искать другие пути сбыта энергии. Подобно собакам, коты тоже могут быть разрушителями дома, когда им некуда выплеснуть энергию. Стоит не забывать об играх с котом и активности.



Нужно играть не только с котятами / Фото с Unsplash

Дефицит витаминов

В редких случаях дефицит питательных веществ ассоциируется с жеванием странных материалов. Есть предположение, что кошка инстинктивно понимает, что в ее рационе не хватает питательных веществ, и стремится их заменить, но может выбирать неподходящие продукты для употребления. У некоторых кошек, которые внезапно начинают грызть несъедобные предметы, выявляют анемию.

Стресс

Стресс может вызвать широкий спектр необычных форм поведения. В этих случаях жевание служит для снятия тревоги и просто заставляет кота чувствовать себя лучше эмоционально.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, ему нужно сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Как предотвратить, чтобы кот не жевал провода

Универсальный совет – отвезите кошку к ветеринару для проверки и исключения проблем со здоровьем. Если причина жевания кабелей не связана со здоровьем – можно пытаться уменьшить кошачьи "атаки" на кабель.

Спрячьте электрические шнуры, пропустив их через трубы из ПВХ. Так кот просто не будет иметь к ним доступа. Да, это может выглядеть не эстетично и не вписывается в интерьер, но это верный способ обезопасить любимца.

Намажьте шнуры веществом, содержащим ментол. Этот запах может быть для кота очень неприятным и он будет обходить его десятой дорогой.

Установите у шнуров детектор движения Ssscat, который "шипит", если кот подходит слишком близко.

Предложите коту альтернативы жевания, например, картон. Некоторым кошкам также нравится грызть маленькие по размеру собачьи жевательные шкурки. Их предварительно следует размягчить в воде.

Добавьте в рацион вашей кошки переваренную клетчатку, что побуждает некоторых кошек уменьшить жевательную активность или вообще ее прекратить.

Свежая кошачья зелень, зеленая фасоль или салат, добавленные в миску для кошачьих кормов, могут помочь.