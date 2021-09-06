Пісня з назвою "Старовинна мелодія хаскі" зібрала понад 200 тисяч переглядів за добу. Користувачі ютубу називають музиканта генієм.

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Хаскі на прізвисько Хайку вже давно став популярним в мережі. Він вміє співати й робить це дуже мелодійно. У песика вже зібралося понад 23 тисячі підписників у інстаграмі.

Користувачі мережі у захваті:

"Це так цікаво, я дуже ціную вашу творчість."

"Ця пісня доповнює мою душу. The Kiffnewss – це легенда."

Кіт: "Няв". Собака: "Гав". The Kiffness: "О, вау, яка чудова ідея для пісні, спасибі!"

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The Kiffness записав трек із хаскі: відео

Поверх "співу" собаки музикант накладає власний біт. Є у цьому трекові й текст: у ньому йдеться про те, що цю старовинну пісню написали багато років тому люди, які мешкали у вічних снігах.

Музиканти співають про те, що хаскі добре пам'ятають часи, коли вони були не домашніми улюбленцями, а дикими й вільними тваринами.

Хайку став популярним в інстаграмі: відео співочого собаки

Записав трек з оперним собакою

Відео під назвою "Чи я хороший хлопчик?" також назбирало сотні тисяч переглядів на ютубі. Це перший трек, який музикант вирішив створити із песиком. До цього він надавав перевагу котам.

"Чи я хороший хлопчик": дивіться відео

Найпопулярніший трек зі злим котом

Справжню славу музиканту принесла музична композиція Alugalug Cat. Дивні звуки, які промовляв злий котик, вдалося перетворити на цікаву електронну мелодію.

Цей трек переглянули понад 4 мільйони користувачів. А музиканти з усього світу підтримали тренд і приєдналися до виконання пісні Alugalug Cat.

Зверніть увагу! The Kiffness, є одним із найпопулярніших нових творців відео та музики в Південній Африці. Він створює електронні композиції, використовуючи джаз, ґрув та підбадьорливі хаус-звуки.

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Alugalug Cat від музиканта The Kiffness: відео, що стало хітом мережі