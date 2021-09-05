Тварини вміють розривати усі шаблони й знаходити собі несподіваних друзів. Це 9-місячне цуценя грається з оленями.
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Відео, як пес завзято бігає у парку, опублікувала його власниця. З'ясувалося, що собака вже давно навчився гратися із дикими тваринами.
Спершу він гавкав, коли бачив оленів. Але потім почав мовчати й махати хвостиком – і це спрацювало. Олені полюбили песика і виходять до нього із задоволенням.
Вони просто бігають туди-сюди вздовж лінії огорожі... потім зупиняються, щоб подивитися один на одного, і швидко повертаються до гри, – розповідає жінка.
Подивіться відео про песика, який грається з оленями
Користувачі мережі коментують відео
- "Це саме те, що мій собака робить із собакою в сусідньому дворі".
- "Дуже мило".
- "Ого, у нього стільки енергії".