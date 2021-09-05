Животные умеют разрывать все шаблоны и находить себе неожиданных друзей. Этот 9-месячный щенок играет с оленями.
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Видео, как пес весело бегает в парке, опубликовала его владелица. Выяснилось, что собака уже давно научилась играть с дикими животными.
Сначала он лаял, когда видел оленей. Но потом начал молчать и махать хвостиком – и это сработало. Олени полюбили щенка и выходят к нему с удовольствием.
Они просто бегают туда-сюда вдоль линии ограждения... потом останавливаются, чтобы посмотреть друг на друга, и быстро возвращаются к игре, – рассказывает женщина.
Посмотрите видео про песика, который играет с оленями
Пользователи сети комментируют видео
- "Это именно то, что моя собака делает с собакой в соседнем дворе".
- "Очень мило".
- "Ого, у него столько энергии".