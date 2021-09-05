Животные умеют разрывать все шаблоны и находить себе неожиданных друзей. Этот 9-месячный щенок играет с оленями.

Актуально Первый год жизни собаки: что важно знать каждому владельцу

Видео, как пес весело бегает в парке, опубликовала его владелица. Выяснилось, что собака уже давно научилась играть с дикими животными.

Сначала он лаял, когда видел оленей. Но потом начал молчать и махать хвостиком – и это сработало. Олени полюбили щенка и выходят к нему с удовольствием.

Они просто бегают туда-сюда вдоль линии ограждения... потом останавливаются, чтобы посмотреть друг на друга, и быстро возвращаются к игре, – рассказывает женщина.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina® , в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Посмотрите видео про песика, который играет с оленями

Пользователи сети комментируют видео