Новий трек називається "Чи я хороший хлопчик?". За лічені дні відео набрало вже понад 350 тисяч переглядів.
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Новий трек від The Kiffness з оперним собакою
Уперше музикант заміксував у трек вірусне тікток-відео із собакою. Раніше героями його ютубу були котики. Цього разу в основу лягло завивання бордер-коллі Ніколаса. Він лежить на підвіконні і видає такі пронизливі звуки, що здається, справді є оперним співаком.
Поверх цього звуку The Kiffness наклав біт і коротенький текст. У ньому пес питає, чи залишився він хорошим хлопчиком. Мовляв, у нього є сумнів, чи господар досі вважає його чемним.
Трек The Kiffness & Opera Dog: дивіться відео
Інші хіти The Kiffness з тваринами
- У травні 2021 року The Kiffness випустив трек, в основу якого лягло відео зі злим котиком. Відео під назвою Alugalug Cat стало дуже популярним і зібрало понад 2 мільйони переглядів.
- Музиканти з усього світу підтримали тренд і виконали на цей трек кавер. До виконавців долучилася й українка Олена Андросова.
- Також The Kiffness разом з іншими виконавцями “заміксував” кота, який пив молоко.