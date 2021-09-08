Амос Долл є майстром імпровізації та видатним музикантом. У 2020 році чоловік зареєструвався в тіктоці – й відтоді почав знімати кумедні відео з тваринками.

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Надає перевагу хаскі

"Співавторами" Долла стають різні звірі та птахи: він робить музику з підвивання, нявчання, кукурікання й навіть цокання кігтиків. Але фаворитами музиканта є хаскі. Ці співочі песики ідеально пасують для того, щоб робити із ними музичні хіти.

Дует з хаскі

Дует із золотистим ретривером

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Дует із бобром

Дует із сумним котиком

Дует із папугою

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The Kiffness також записав дует із хаскі

Популярний південноафриканський музикант використовує звуки різних тварин для створення музики.

Він накладає на нявчання й завивання біт і додає слова.

Раніше The Kiffness використовував у своїй творчості відео з котами, але нещодавно представив хіти з песиками, у тому числі й з хаскі.

The Kiffness та хаскі заспівали разом: емоційне відео