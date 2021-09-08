Амос Долл является мастером импровизации и выдающимся музыкантом. В 2020 году мужчина зарегистрировался в тиктоке – и с тех пор начал снимать смешные видео с животными.

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Предпочитает хаски

"Соавторами" Долла являются различные звери и птицы: он делает музыку из подвывания, мяуканья, кукареканья и даже цоканья коготков. Но фаворитами музыканта стали хаски. Эти талантливые собачки идеально подходят для того, чтобы делать с ними музыкальные хиты.

Дуэт с хаски

Дуэт с золотистым ретривером

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Дуэт с бобром

Дуэт с печальным котиком

Дуэт с попугаем

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The Kiffness также записал дуэт с хаски

Популярный южноафриканский музыкант использует звуки различных животных для создания музыки.

Он накладывает на мяуканье и вой собственный бит, а также добавляет слова.

Ранее The Kiffness использовал в своем творчестве видео с котами, но недавно представил хиты с песиками, в том числе и с хаски.