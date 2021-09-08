Амос Долл является мастером импровизации и выдающимся музыкантом. В 2020 году мужчина зарегистрировался в тиктоке – и с тех пор начал снимать смешные видео с животными.
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Предпочитает хаски
"Соавторами" Долла являются различные звери и птицы: он делает музыку из подвывания, мяуканья, кукареканья и даже цоканья коготков. Но фаворитами музыканта стали хаски. Эти талантливые собачки идеально подходят для того, чтобы делать с ними музыкальные хиты.
Дуэт с хаски
Дуэт с золотистым ретривером
Дуэт с бобром
Дуэт с печальным котиком
Дуэт с попугаем
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The Kiffness также записал дуэт с хаски
- Популярный южноафриканский музыкант использует звуки различных животных для создания музыки.
- Он накладывает на мяуканье и вой собственный бит, а также добавляет слова.
- Ранее The Kiffness использовал в своем творчестве видео с котами, но недавно представил хиты с песиками, в том числе и с хаски.
The Kiffness и хаски спели вместе: эмоциональное видео