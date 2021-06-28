Цікаве про чорних котів: помічники відьом, борці з хворобами і магніти особистого щастя

Стереотипно чорних котів вважають передвісниками нещастя чи свитою сатани. Втім, у світовій культурі котам із суцільною чорною шерстю приписували і абсолютно позитивні здібності.

Склалося так, що різні народи у різних куточках світу наділяють чорних котів протилежними якостями. Так, наприклад, у Японії вважають, що чорні коти можуть сприяти налагодженню особистого щастя самотніх дівчат.

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Цікаві факти про чорних котів

Легко погодитися, що жодна інша одомашнена киця не має такої "підмоченої" репутації, як чорна. Зазвичай вони асоціюються з чаклунством та невдачею, у США – з Геловіном, у східнослов'янських країнах – з "не дай Боже, перейде дорогу".

"Друзі сатани і відьом"

Починаючи з Середньовіччя, чорні коти стали асоціюватися з сатаною, відьмами та чаклунством. Деякі люди доходили до того, що вважали, що чорні коти – спільники відьом і перевертнів. Цей широко розповсюджений забобон призвів до жахливого масового вбивства чорних котів.

Деякий страх і упередження щодо чорних котів все ще існує сьогодні. Багато притулків для тварин не віддають чорних котів протягом жовтня, побоюючись їхнього жертовного використання на Геловін.



Забобони щодо чорних котів, на жаль, існують і сьогодні / Фото з Unsplash

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Чорні коти – помічники особистого щастя

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Стереотипне зображення вічно самотньої "кошатниці" – це не про хазяйку чорного кота. Принаймні у деяких частинах світу вважають, що чорні коти насправді можуть покращити особисте життя.

Наприклад, в Японії самотні жінки, які мають чорних котів, приваблюють більше залицяльників. У Мідленді у Великій Британії чорний кіт – ідеальний весільний подарунок. Місцеві жителі вважають, що він приносить нареченій удачу та щастя.

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Чорні коти приносять удачу

У деяких культурах вірять, що коти можуть підсилити удачу та покращити фінансове становище. Моряки брали котів на борт кораблів, аби ті полювали на мишей. Британці вірили, що чорна кішка принесе кораблю удачу і гарантуватиме безпечне повернення додому.

У піратів традиції були дещо іншими. Вони вважали, що чорний кіт, що йшов у їхній бік – це невдача, а чорний кіт, що відходить – удача. Якщо кішка сіла на корабель, а потім зіскочила, це означало, що корабель потоне.



Не в усіх культурах чорні коти – передвісники невдачі / Фото з Unsplash

У Шотландії вірять, що чорний кіт, який прибув до порогу дому, віщує процвітання. А в Англії та Ірландії вважають, що чорний кіт, що переходить ваш шлях – несе удачу. Знову ж згадаємо, як до подібної ситуації ставляться, до прикладу, в Україні.

Чорні коти – борці з хворобами

Дослідники Національного інституту охорони здоров'я виявили, що генетичні мутації, через які у котів з'являється чорна шерсть, можуть забезпечити їм певний захист від хвороб. Насправді мутації впливають на ті самі гени, що забезпечують стійкість до ВІЛ для людей.

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Оскільки коти можуть зіткнутися з багатьма тими ж проблемами зі здоров’ям, що і люди: рак, ВІЛ, хвороба Альцгеймера, вони створюють ідеальні моделі для вивчення захворювань людини.

З'ясувавши, як коти еволюціонували до протистояння хворобам, дослідники можуть, найімовірніше, навчитися запобігати хворобам і у людей.



Чорні коти протистоять багатьом людським хворобам / Фото з Unsplash

Чорні коти можуть змінювати колір

Якщо чорний кіт має ген смугастості як забарвлення таббі і любить ніжитися на сонці, його шерсть може стати з іржаво-коричневим відтінком. Сонячні промені руйнують пігмент в їхньому хутрі, щоб виявити основні таббі смуги. Так він стає не вугільно-чорним, а з шоколадним відливом.