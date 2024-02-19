Це пов'язано з різними обставинами, про які дехто з власників навіть і не здогадується. Що відомо про причини та механізми такої котячої поведінки, розповідає Pets 24.

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Коли коти муркотять?

На думку дослідників, коти та кішки можуть муркотіти за різних обставин:

щоб висловити задоволення та вдячність – коли їх гладять, пестять і балують;

щоб привернути до себе увагу – пофліртувати й позагравати;

щоб поспілкуватися;

щоб зняти стрес – якщо тварини відчувають тривогу (наприклад після бійки або під час пологів);

щоб вилікуватися та вилікувати – частота мурчання котів становить 25 – 150 Гц (саме такі частоти звукових хвиль застосовують у сучасній фізіотерапії для лікування та відновлення);

щоб повідомити, що захворіли – якщо тварина муркоче без упину це має насторожити, адже може бути ознакою недугу.

Ветеринари рекомендують власникам домашніх тварин уважно стежити за характером муркотіння своїх котів у різних ситуаціях. Вони радять звернутися за порадою до експертів, якщо є якісь помітні зміни у звучанні або інтенсивності муркотіння, які можуть викликати занепокоєння.

Чому коти мурчать і як "вібрують"?

Вчені заглибилися в таємницю того, чому коти муркочуть і "вібрують" при цьому, але дати вичерпну відповідь до кінця так і не змогли. Серед дослідників переважає думка, що ці котячі звуки виробляються м'язами, розташованими в гортані.

Коти та кішки мають унікальний спосіб видавати свій характерний муркотливий звук. Дослідження показало, що під час дихання ці тварини маніпулюють голосовими складками в гортані, змушуючи їх розширюватися і скорочуватися. Цей рух призводить до того, що повітря вібрує і видає заспокійливе муркотіння, яке часто асоціюється із задоволеними котами.

Чому коти мурчать і вібрують при цьому / Фото Unsplash

Водночас у декого така теорія викликає сумнів, оскільки на 100% наука поки що не може пояснити – що саме викликає мурчання.

Чому багато кішок мають білі "шкарпетки" на лапах?

У значної кількості домашніх котів шерсть на лапках має білий колір, через що здається, ніби тваринки одягнені в шкарпетки.

Особливостями такого забарвлення зацікавилися вчені та дійшли висновку, що у цьому котам "допомогла" еволюція. Виявилося, що білі "шкарпетки" на лапах у кішок є ознакою генетичної мутації.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!