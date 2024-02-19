Это связано с различными обстоятельствами, о которых некоторые владельцы даже и не догадываются. Что известно о причинах и механизмах такого кошачьего поведения, рассказывает Pets 24.

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Когда коты мурлыкают?

По мнению исследователей, коты и кошки могут мурлыкать при различных обстоятельствах:

чтобы выразить удовольствие и благодарность – когда их гладят, ласкают и балуют;

чтобы привлечь к себе внимание – пофлиртовать и позаигрывать;

чтобы пообщаться;

чтобы снять стресс – если животные испытывают тревогу (например после драки или во время родов);

чтобы вылечиться и вылечить – частота мурчания кошек составляет 25 – 150 Гц (именно такие частоты звуковых волн применяют в современной физиотерапии для лечения и восстановления);

чтобы сообщить, что заболели – если животное мурлычет без остановки это должно насторожить, ведь может быть признаком болезни.

Ветеринары рекомендуют владельцам домашних животных внимательно следить за характером мурлыканья своих кошек в различных ситуациях. Они советуют обратиться за советом к экспертам, если есть какие-то заметные изменения в звучании или интенсивности мурлыканья, которые могут вызвать беспокойство.

Почему коты мурчат и как "вибрируют"?

Ученые углубились в тайну того, почему коты мурлыкают и "вибрируют" при этом, но дать исчерпывающий ответ до конца так и не смогли. Среди исследователей преобладает мнение, что эти кошачьи звуки производятся мышцами, расположенными в гортани.

Коты и кошки имеют уникальный способ издавать свой характерный мурлыкающий звук. Исследование показало, что во время дыхания эти животные манипулируют голосовыми складками в гортани, заставляя их расширяться и сокращаться. Это движение приводит к тому, что воздух вибрирует и издает успокаивающее мурлыканье, которое часто ассоциируется с довольными котами.

Почему коты мурчат и вибрируют при этом / Фото Unsplash

В то же время у некоторых такая теория вызывает сомнение, поскольку на 100% наука пока не может объяснить – что именно вызывает мурлыканье.

Почему многие кошки имеют белые "носки" на лапах?

У значительного количества домашних котов шерсть на лапках имеет белый цвет, из-за чего кажется, будто животные одеты в носки.

Особенностями такого окраса заинтересовались ученые и пришли к выводу, что в этом котам "помогла" эволюция. Оказалось, что белые "носки" на лапах у кошек являются признаком генетической мутации.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – а знает ли пушистик свое имя. Если же так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!