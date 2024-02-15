Дослідники вважають, що ми досить просто можемо навчити своїх улюбленців реагувати на своє ім'я, потрібно лише знати кілька секретів. Які саме – дізнайтеся далі!

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Як привчити цуценя відгукуватися на кличку?

За словами вченого-еволюціоніста й антрополога з Університету Дюка та директора дитячого садка для тварин Duke Puppy Ванесси Вудс, як і у випадку з будь-яким іншим сигналом, тварини дійсно запам'ятовують свої імена, використовуючи старе добре позитивне підкріплення.

Щоб навчити цуценя свого імені, давайте йому частування щоразу, коли цуценя дивиться на вас у відповідь на своє ім'я,

– йдеться у повідомленні.

Загалом дослідження показали, що собаки реагують так само як і діти: коли тварина, як і дитина, чує своє ім'я, вона знає, що має відповісти: або підійти, або подивитися на вас.

Тварини можуть розрізнити тон голосу

Учені також виявили, що цуценята здатні розрізнити тон голосу. За словами Вудс, як і діти, собаки реагують на те, що вчені називають "материнським голосом" – коли голос стає вищим або більш збудженим, коли ми говоримо з дітьми та вихованцями.

Попередні роботи вчених уже показали, що немовлята більше реагують на слова матері, ніж на інші тони голосу. Тепер Вудс вважає, що цуценята насправді можуть розрізняти свої імена навіть материнською мовою, крім того, вони можуть відрізнити, коли людина вимовляє їхнє ім'я або будь-яке інше слово.

Як привчити цуценя відгукуватися на кличку / Фото Unsplash

Робота вчених 2022 року показала, що така поведінка притаманна і кішкам. Ще 2019 року вчені довели, що кішки, як і собаки, здатні розрізнити своє ім'я від слова, схожих за звучанням.

Які ще методи використовувати для навчання собак?

Дослідники зазначають, якщо ви хочете навчити свого вихованця його імені, використовуючи техніку Вудса, вам також варто кинути виклик тварині. Для цього експерти рекомендують додати до занять материнські або близькі за звучанням голоси.

Вудс радить не хвалити домашніх тварин, якщо вони реагують на інші слова, вимовлені материнським голосом. Так улюбленець навчиться реагувати на своє ім'я, а не тон, яким говорить людина.

Експерт також стверджує, що собаки можуть загалом заповнити понад 1 000 слів, зокрема й кілька випадкових імен. Якщо ви хочете навчити свого собаку відгукуватися на випадкове ім'я, вам безумовно вдасться це зробити. Він зазначає, що процес піде значно швидше, якщо використовувати ласощі.