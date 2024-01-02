Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Pets 24 розповідає про це детальніше.

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Чи знає кіт своє ім'я?

Ветеринари, які спеціалізуються на дослідженні котячого мозку, підтвердили, що коти справді мають здатність розпізнавати свої імена. Однак, це можливо лише тоді, коли власники домашніх тварин надають позитивне підкріплення та м'яко звертаються до них. Встановлюючи зв'язок між ім'ям кота та чимось приємним, як-от їжа, ігри та ласощі, кішка розвиває асоціацію, яка дозволяє розпізнавати ім'я.

Щоб перевірити, чи знає кіт своє ім'я, покличте його без додавання жодних інших слів. Якщо тварина повертає до вас голову або розвертає тіло, значить, вона розпізнає своє ім'я.

Що ще розпізнають коти?

Було виявлено, що коти володіють здатністю розпізнавати голос свого опікуна. Тому не дивно, що ці створіння відгукуються на поклик улюбленої людини, відкидаючи спроби інших, які прагнуть їхньої уваги.

У 2013 році було маленьке дослідження на цю тему, в якому взяли участь 20 пухнастиків та їхні опікуни. Коли котів кликали четверо різних людей, вони відгукувалися на голос саме своєї людини. Науковці кажуть, що це – адаптація котів до сучасного світу, щоб знати, з ким добре і безпечно.

Недавні дослідження виявили, що кішки не тільки налаштовуються на людський голос, але й по-різному реагують на використовуваний тон. Те, як людина розмовляє, може викликати реакцію кота або змусити його повністю ігнорувати того, хто говорить.

Чи знають коти своє ім'я / Фото Unsplash

Крім того, коти демонструють розуміння специфічних тонів, пов'язаних з певними діями, наприклад, коли їх закликають поїсти або вмовляють у переноску для візиту до ветеринара. Хоча малоймовірно, що коти розуміють людську мову, вони мають здатність розпізнавати окремі слова в їхньому контексті.

Як навчити кота розпізнавати своє ім’я?

Ветеринари рекомендують новий підхід до покращення реакції котів на їх імена. Останні поради пропонують пов'язувати їхні імена з позитивним досвідом. Експерти радять називати котяче ім'я, перш ніж дати ласощі, іграшку або погладити.

Експерти виявили, що ті самі методи дресування, які використовуються для собак, також можна застосувати до котів. Кінцева мета полягає в тому, щоб прищепити котячим важливість їхніх імен і навчити реагувати на поклик. Для цього потрібно вимовляти ім'я кота, коли він виявляє уважність, фіксувати віху та винагороджувати його частуванням. Ветеринари говорять, що кота, який знає своє ім'я, можна навчити й іншим речам, навіть трюкам.

Якщо ж котик жодним чином не реагує, коли його кличуть, він просто не хоче робити це зараз. У кожної тварини – свій характер, тим паче котячі дуже незалежні істоти.