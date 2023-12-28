Ветеринари розповіли, чому кішки так люблять ялинки та прикраси на ній. Відповідь очевидна, але й водночас здивує вас.

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Чому у пухнастиків підвищений інтерес до святкового дерева?

Миготливі гірлянди та блискучі прикраси привертають увагу кішок, тому домашні улюбленці намагаються пограти з новорічною ялинкою та кидають її.

Експерти застерегли господарів від покупки електричних гірлянд, через які тварини можуть одержати удар струмом.

По-перше, це новий предмет, що з'явився в будинку, тим більше натуральна ялинка – це запахи природи, це цікаво. По-друге, різні кульки блискучі, гірлянди, дощик.

Ми ж знаємо, що коти люблять грати з мішурою, дощиком. Якщо у вас є кішка, то ви знаєте, що чотирилапі люблять такі розваги. Плюс миготливі гірлянди привертають увагу,

– заявили ветеринари.

Також вони пояснили, що не варто відмовлятися від електричних прикрас на ялинку. Однак, порекомендували придбати гірлянди на батарейках, щоб кішка не отримала удару струмом, якщо перегризе провід.

Чому коти одержимі новорічними прикрасами та ялинкою / Фото Unsplash

Як захистити кота від ялинки, а ялинку від кота?

Ні для кого не секрет, що коти обожнюють новорічні ялинки, адже вона з'являється в домі лише раз на рік, мерехтить і блищить, чим викликає бажання її "атакувати". Втім, є й небезпека для самого кота в разі "нападу".

Новорічні свята можуть закінчитись справжньою трагедією для кота та його власника, особливо, якщо тварина наїсться ялинкових голок. Про те, як вберегти кота від ялинки, і навпаки, – далі у матеріалі!