Харчова сода, що є на кожній кухні, є справжнім порятунком. Цей простий і доступний засіб може змінити сприйняття догляду за котячим лотком.

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Як використовувати соду для максимальної ефективності

Кожен власник кішки стикався з такою проблемою, як неприємний запах із туалетного лотка. Тому розв'язати проблему допоможе копійчаний продукт, який є на кухні, – харчова сода.

Процес перетворення туалетного лотка на оазис свіжості не вимагає особливих зусиль. При кожній заміні наповнювача додайте 50 грамів соди в лоток і ретельно перемішайте її з наповнювачем. Цей простий крок стане ключем до звільнення від неприємних запахів.

Використання соди – це не просто тимчасове рішення, але і турбота про здоров'я та комфорт вашого вихованця. Завдяки її унікальним властивостям, ваша кішка буде насолоджуватися свіжістю у своєму оздобленні, а ви заощадите час та кошти на пошуку дорогих альтернатив.

Навіщо насипати соду в котячий лоток / Фото Pixabay

Тож робіть це щоразу при заміні наповнювача в лотку, і проблема з неприємним запахом буде вирішена.

Варто зауважити, що сода у лотку повністю безпечна для кішки.

Скільки має важити здоровий кіт

У сфері благополуччя котів загальновизнаний орієнтир оптимальної ваги залишається недосяжним. Визначення здорової ваги для котів залежить від різних факторів, включаючи породу, стать, вік і загальний фізичний стан.

Але стежити за тим, у якій вазі перебуває ваш пухнастий друг вкрай важливо, адже пропустивши ознаки ожиріння, це погано вплине на його загальне самопочуття. Pets 24 розповідає, як дізнатися, чи все добре з вагою кота. Окрім ваги, для оцінки здоров'я котика слід використовувати й інші критерії: масу м’язів, кількість жиру тощо.