Виявилося, що білі "шкарпетки" на лапах у кішок є ознакою генетичної мутації. Таких висновків дійшли американські дослідники з Коледжу ветеринарної медицини Університету Міссурі.

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Чому багато кішок мають білі "шкарпетки" на лапах?

Історія формування природних "шкарпеток" у котів почалася приблизно 10 000 років тому, коли люди почали приручати пухнастиків до життя вдома. Спочатку спільне проживання котячих із людиною мало винятково взаємовигідний характер. Люди, які щойно освоїли фермерство, отримували захист від шкідників, а коти – легку поживу.

Найчастіше із дикої природи "виходили" чотирилапі, які мали все ті ж білі "шкарпетки". Вважається, що відсутність достатнього природного камуфляжу із шерсті заважала їм нормально полювати в диких умовах. Утім, для людей це не мало жодної проблеми.

Швидше за все, люди тоді говорили: "Мені найбільше подобається це кошеня, бо у нього білі лапи. Переконаймось, що воно вижило",

— припускає дослідниця Леслі Лайонс.

Цікаво, що зазвичай світле забарвлення лап свідчить про більш приручених особин серед котів, аніж будь-яке інше. І це при тому, що вчені поки переконані: особливості поведінки тварин не пов’язані із кольором їхньої шерсті. Між іншим, правило "світлих лап" стосується ще й коней, мишей, корів тощо.

Білі "шкарпетки" у кішок / Фото Unsplash

Такі білі плями з'являються ще на ембріональній стадії розвитку. Клітини, що відповідають за колір хутра, повільно мігрують по тілу. Якщо вони просунуться далеко, то у тварини буде однотонне забарвлення. В іншому випадку в ембріона вийдуть білі ноги, мордочка, груди й живіт.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!