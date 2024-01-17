Дослідження про те, як пухнасті улюбленці ставляться до власників вельми неоднозначні, але одне чітко зрозуміло – вони не обожнюють нас так, як собаки. Деякі вчені кажуть, що кішки нібито всього лише використовують нас для задоволення своїх потреб. Пропонуємо розібратися, чи справедливий цей стереотип насправді?

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Чи справді кішки ненавидять людей?

Учені визнають, що в цих звинуваченнях є частка правди: численні дослідження довели, що кішки не відповідають людям такою ж взаємністю, як і собаки. Фактично наші вихованці змушують нас працювати заради їхньої прихильності. Водночас науковці наголошують, не можна сказати, що наші коти нас ненавидять.

Наприклад, дослідження 2015 року під назвою "Кішки проти собак", під час якого вчені взяли зразки слини в 10 кішок і собак, показало, що рівень гормону щастя підвищується як у собак, так і у кішок після пропрасовування. Однак, рівень цього гормону істотно відрізнявся: 57,2% у собак і лише 12% у кішок.

У 2021 році вчені провели дослідження, присвячене зв'язку котів і людей. Дослідники виявили, що відсторонена поведінка котів, про яку так часто говорять, насправді зустрічається рідше, ніж ми очікували. Кішки формують тісні емоційні стосунки з людьми, але насправді про це мало що відомо.

Під час дослідження вчені опитали близько 4 000 власників кішок і виявили 5 різних взаємовідносин улюбленців із людьми, щоб визначити їхній емоційний зв'язок, а саме:

відкриті відносини;

віддалене спілкування;

випадкові стосунки;

співзалежність;

дружба.

Автори дослідження також виявили, що відкриті стосунки були найпоширенішими між власниками та кішками, тоді як дружба передбачала найсильніший зв'язок. Ще вчені зауважили, що кішки можуть формувати соціальні стосунки з людьми, однак це також залежить і від емоційного внеску власника, а також рівня незалежності, наданого вихованцеві.

Кішки можуть формувати соціальні стосунки з людьми / Фото Unsplash

У дослідженні 2019 року вчені також виявили докази зв'язку між власниками та кішками. Однак результати теж свідчили про те, що власникам потрібно більше зусиль для встановлення емоційного зв'язку з кішкою, ніж із собакою.

До слова, дослідження 2008 року показало, що кров'яний тиск у кішок підвищувався, коли вони зустрічали людину, з якою були пов'язані. Ще одне дослідження 2021 року показало, що кішки відчувають сильніший зв'язок із людьми, здатними зчитати їхні тонкі поведінкові сигнали.

Крім того, учені виявили, що кішки не люблять нав'язливість, а тому можуть ставати ворожими або навіть можуть почати уникати людей, які спонукають їх до взаємодії.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!