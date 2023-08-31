Бульдог з Китаю вправно катається по сходах на скейтборді: кумедне відео
Джерело:People's Daily, China
Бульдог, що живе в провінції Хейлунцзян, Китай, продемонстрував приголомшливий талант і вразив очевидців своїми надзвичайними навичками катання на скейтборді. Майстерність собаки над скейтбордом залишила глядачів враженими.
Бульдог із Китаю вправно ганяє сходами на скейтборді
Собака стала зіркою в китайських соціальних мережах, захопивши публіку своїм винятковим талантом.
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Чотирилапий витівник без особливих зусиль долає навіть сходи, приводячи в захват глядачів.
Виняткові здібності бульдога піднесли його до статусу знаменитості в китайських соціальних мережах, де користувачі висловлюють захоплення його талантами, які перевершують можливості більшості людей.
Як бульдог виконує трюки: дивіться відео
Видра поцупила у готелі рибу на понад 125 000 доларів
Співробітники готелю "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честері були вражені після того, як виявили зухвалу видру, якій вдалося вкрасти приголомшливу кількість риб – не менше 50. Ці водні делікатеси, оцінені приблизно у 2 000 фунтів стерлінгів (2 500 доларів США) кожен, таємничим чином зникли зі ставка готелю.
Кадри з камер відеоспостереження зафіксували, як істота хитро проникає до ставка готелю, стрімко хапає здобич і поспішно тікає. Готель заявив, що було встановлено електричний паркан, щоб чаплі не ловили рибу, але видрі вдалося пройти через нього.
Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні
У Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.
Відомий синоптик Метт Девітт часто завалений тривожними зображеннями небезпечних рептилій, які надсилають йому стурбовані глядачі. Цього разу він продемонстрував захопливе відео, яке зафіксувало сміливу спробу однієї з таких рептилій отримати доступ до житлового будинку, використовуючи нетрадиційний для нього метод.