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Чотирилапий витівник без особливих зусиль долає навіть сходи, приводячи в захват глядачів.

Виняткові здібності бульдога піднесли його до статусу знаменитості в китайських соціальних мережах, де користувачі висловлюють захоплення його талантами, які перевершують можливості більшості людей.

Як бульдог виконує трюки: дивіться відео

Видра поцупила у готелі рибу на понад 125 000 доларів

Співробітники готелю "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честері були вражені після того, як виявили зухвалу видру, якій вдалося вкрасти приголомшливу кількість риб – не менше 50. Ці водні делікатеси, оцінені приблизно у 2 000 фунтів стерлінгів (2 500 доларів США) кожен, таємничим чином зникли зі ставка готелю.

Кадри з камер відеоспостереження зафіксували, як істота хитро проникає до ставка готелю, стрімко хапає здобич і поспішно тікає. Готель заявив, що було встановлено електричний паркан, щоб чаплі не ловили рибу, але видрі вдалося пройти через нього.

Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні

У Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.