Бульдог из Китая умело гоняет по лестнице на скейтборде
Собака стала звездой в китайских социальных сетях, увлекши публику своим исключительным талантом.
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Четвероногий затейник без особого труда преодолевает даже лестницу, приводя в восторг зрителей.
Исключительные способности бульдога преподнесли его в статус знаменитости в китайских социальных сетях, где пользователи выражают восхищение его талантами, превосходящими возможности большинства людей.
Как бульдог выполняет трюки: смотрите видео
Выдра украла в отеле рыбу более чем на 125 000 долларов
Сотрудники гостиницы "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честере были поражены после того, как обнаружили дерзость выдру, которой удалось украсть потрясающее количество рыб – не менее 50. Эти водные деликатесы, оцененные примерно в 2 000 фунтов стерлингов (2 500 долларов США) каждый, таинственным образом исчезли из пруда гостиницы.
Кадры из камер видеонаблюдения зафиксировали, как существо хитро проникает в ставок гостиницы, стремительно хватает добычу и поспешно убегает. Отель заявил, что был установлен электрический забор, чтобы цапли не ловили рыбу, но выдра удалось пройти через него.
Огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене
Во Флориде камера наблюдения зафиксировала удивительный инцидент. Был замечен гигантский аллигатор, который дерзко пытался залезть в дом по наружной стене.
Известный синоптик Мэтт Дэвитт часто завален тревожными изображениями опасных рептилий, которые присылают ему озабоченные зрители. В этот раз он продемонстрировал увлекательное видео, зафиксировавшее смелую попытку одной из таких рептилий получить доступ к жилому дому, используя нетрадиционный для него метод.