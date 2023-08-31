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Четвероногий затейник без особого труда преодолевает даже лестницу, приводя в восторг зрителей.

Исключительные способности бульдога преподнесли его в статус знаменитости в китайских социальных сетях, где пользователи выражают восхищение его талантами, превосходящими возможности большинства людей.

Как бульдог выполняет трюки: смотрите видео

Выдра украла в отеле рыбу более чем на 125 000 долларов

Сотрудники гостиницы "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честере были поражены после того, как обнаружили дерзость выдру, которой удалось украсть потрясающее количество рыб – не менее 50. Эти водные деликатесы, оцененные примерно в 2 000 фунтов стерлингов (2 500 долларов США) каждый, таинственным образом исчезли из пруда гостиницы.

Кадры из камер видеонаблюдения зафиксировали, как существо хитро проникает в ставок гостиницы, стремительно хватает добычу и поспешно убегает. Отель заявил, что был установлен электрический забор, чтобы цапли не ловили рыбу, но выдра удалось пройти через него.

Огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене

Во Флориде камера наблюдения зафиксировала удивительный инцидент. Был замечен гигантский аллигатор, который дерзко пытался залезть в дом по наружной стене.