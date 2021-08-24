Зворушлива дружба крізь скло: маленька дівчинка прийшла, щоб посидіти зі старим собакою
Джерело:The DoDo
Цей старий пес чимало пережив у своєму житті. Переважну більшість часу він жив на вулиці, прив'язаний до буди. Аж раптом його долю зуміли змінити небайдужі люди.
12-річна собака на прізвисько Шейтан потрапила до Бріджит Хаммонд у солідному віці. І тільки в будинку доброї жінки тварина дізналася, що таке любов та піклування.
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В домі часто опиняються прийомні кошенята, яким шукають дім. Шейтан стає для них матусею: вона згортається в клубочок і дозволяє малим грітися та спати поруч із нею.
Собака стає прийомною мамою для кошенят / Фото Bridget Hammond
Одного дня власниця собаки зайшла у вітальню й побачила зворушливу картину. Шейтан лежала біля скляних дверей. А з іншого боку сиділа незнайома маленька дівчинка.
Дитина і тварина уважно дивилися відео на телефоні, який дівчинка тримала в руках. Ця сцена була неймовірно милою.
Шейтан полюбляє увагу людей і тварин / Фото Bridget Hammond
Парочка навіть не помітила, що жінка зайшла до кімнати. Шейтан та дівчинка просиділи так понад пів години.
Насправді усе, чого вона хоче – щоб з нею хтось посидів, – розповідає власниця собаки.
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Незабаром батьки покликали дівчинку, але Бріджит встигла сфотографувати цю сцену на пам'ять.
Шейтан та її маленька подружка / Фото Bridget Hammond