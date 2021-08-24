12-летняя собака по кличке Шейтан попала в Бриджит Хаммонд в солидном возрасте. И только в доме доброй женщины животное узнало, что такое любовь и забота.

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В доме часто оказываются приемные котята, которым ищут дом. Шейтан становится для них мамой: она сворачивается в клубочек и позволяет малышам греться и спать рядом с ней.



Собака становится приемной мамой для котят / Фото Bridget Hammond

Однажды хозяйка собаки зашла в гостиную и увидела трогательную картину. Шейтан лежала у стеклянных дверей. А с другой стороны сидела незнакомая маленькая девочка.

Ребенок и животное внимательно смотрели видео на телефоне, который девочка держала в руках. Эта сцена была невероятно милой.



Шейтан любит внимание людей и животных / Фото Bridget Hammond

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Парочка даже не заметила, что женщина зашла в комнату. Шейтан и девочка просидели так более получаса.

На самом деле все, чего она хочет – чтобы с ней кто-то посидел, – рассказывает владелица собаки.

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Вскоре родители позвали девочку, но Бриджит успела сфотографировать эту сцену на память.