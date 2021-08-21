Собака породы золотистый ретривер по кличке Люси была немного смущена появлением котенка в доме. Впрочем, она быстро оправилась и начала налаживать контакт с маленьким "пришельцем".

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Люси начала осторожно ходить кругами вокруг маленькой кошки. Затем попыталась нежно прикоснуться к малышу лапкой, впрочем, передумала.

А дальше ретриверша начала приглашать котенка к игре. Малыш почти не реагировал, впрочем, Люси не сдавалась и показывала, что в новом доме безопасно и весело.

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Ретривер знакомится с котиком: милое видео

Животные нашли общий язык

Выяснилось, что котенка зовут Джои и ему всего 4 недели. Малыша спасли и кормят из бутылочки.

Но у котенка уже все хорошо и его жизнь налаживается. Уже вскоре владелица животных опубликовала еще одно видео, на котором котик залезает на спину собаки и усаживается там.

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