Смешные кадры собрали почти 3 миллиона просмотров в тиктоке. Достаточно было котику один раз глубоко задуматься – как он стал звездой сети.

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Своим выражением мордочки кот напоминает человека, который думает: "Что я делаю со своей жизнью?". Именно поэтому пользователям сети так понравилось это видео.

Капли попадали на мордочку кота, однако он продолжал смотреть, словно зачарованный.

Владелица животного заверила, что с котиком все хорошо. Просто у него косоглазие, поэтому его взгляд вызвал смех у пользователей сети.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .