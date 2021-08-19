Кумедні кадри зібрали майже 3 мільйони переглядів у тіктоці. Достатньо було котику один раз глибоко замислитися – як він став зіркою мережі.

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Своїм виразом мордочки кіт нагадує людину, яка думає: "Що я роблю зі своїм життям?". Саме тому користувачам мережі так сподобалося це відео.

Краплі потрапляли на мордочку кота, однак він продовжував дивитися, немов зачарований.

Власниця тваринки запевнила, що із котиком все добре. Просто він має косоокість, тому його погляд викликав сміх у користувачів мережі.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Кіт задивився на воду: кумедне відео