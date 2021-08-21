Собака породи золотистий ретривер на прізвисько Люсі була трохи збентежена появою кошеняти в домі. Втім, вона швидко оговталася й почала налагоджувати контакт з маленьким "прибульцем".

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Люсі почала обережно ходити колами довкола маленької киці. Потім спробувала ніжно доторкнутися до маляти лапкою, втім, передумала.

А далі ретриверка почала запрошувати кошеня до гри. Малюк майже не реагував, втім, Люсі не здавалася й показувала, що у новому домі безпечно й весело.

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З'ясувалося, що кошеня звуть Джої і йому всього 4 тижні. Малюка врятували й годують з пляшечки.

Але в кошеняти вже все добре і його життя налагоджується. Вже незабаром власниця тварин опублікувала ще одне відео, на якому котик залізає на спину собаки й вмощується там.

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