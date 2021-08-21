Собака породи золотистий ретривер на прізвисько Люсі була трохи збентежена появою кошеняти в домі. Втім, вона швидко оговталася й почала налагоджувати контакт з маленьким "прибульцем".
Цікаво Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®
Люсі почала обережно ходити колами довкола маленької киці. Потім спробувала ніжно доторкнутися до маляти лапкою, втім, передумала.
А далі ретриверка почала запрошувати кошеня до гри. Малюк майже не реагував, втім, Люсі не здавалася й показувала, що у новому домі безпечно й весело.
Ретривер знайомиться з котиком: миле відео
Тварини знайшли спільну мову
З'ясувалося, що кошеня звуть Джої і йому всього 4 тижні. Малюка врятували й годують з пляшечки.
Але в кошеняти вже все добре і його життя налагоджується. Вже незабаром власниця тварин опублікувала ще одне відео, на якому котик залізає на спину собаки й вмощується там.
Вам сподобається Кіт задивився, як крапає вода: кумедне відео підкорює тікток
Кошеня й ретривер потоваришували: відео