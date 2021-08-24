12-річна собака на прізвисько Шейтан потрапила до Бріджит Хаммонд у солідному віці. І тільки в будинку доброї жінки тварина дізналася, що таке любов та піклування.

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В домі часто опиняються прийомні кошенята, яким шукають дім. Шейтан стає для них матусею: вона згортається в клубочок і дозволяє малим грітися та спати поруч із нею.



Собака стає прийомною мамою для кошенят / Фото Bridget Hammond

Одного дня власниця собаки зайшла у вітальню й побачила зворушливу картину. Шейтан лежала біля скляних дверей. А з іншого боку сиділа незнайома маленька дівчинка.

Дитина і тварина уважно дивилися відео на телефоні, який дівчинка тримала в руках. Ця сцена була неймовірно милою.



Шейтан полюбляє увагу людей і тварин / Фото Bridget Hammond

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Парочка навіть не помітила, що жінка зайшла до кімнати. Шейтан та дівчинка просиділи так понад пів години.

Насправді усе, чого вона хоче – щоб з нею хтось посидів, – розповідає власниця собаки.

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Незабаром батьки покликали дівчинку, але Бріджит встигла сфотографувати цю сцену на пам'ять.