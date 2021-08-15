Собаки можуть видавати незрозумілі тривожні звуки під час зворотного чхання. Часом це може бути схоже на задуху або кашель. Тож Pets 24 вирішили розповісти, чому ж це відбувається та як "лікувати" зворотне чхання?

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Що таке зворотне чхання?

Це, на перший погляд, дуже дивний процес, адже ваш собака чхає, вдихаючи повітря, а не видихаючи його, як завжди. Цей стан також відомий як пароксизмальне дихання. Таке чхання зазвичай схоже на гудіння, хрипи або хропіння.

Це мимовільна дія, коли собака швидко вдихає повітря через ніс і видає дивні звуки гудка,

– пояснює ветеринарка Крістіна Бустаманте.

Чому це відбувається?

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Зворотне чхання у собак / Фото The dodo

Основною причиною зворотного чхання є роздратування дихальних шляхів. Також це може відбуватись через надмірне збудження, наприклад, після того, як собака зустріне вас вдома або під час активної гри. До того ж зворотне чхання може бути викликане й традиційним чханням.

Регулярне звичне чхання також може викликати зворотне. Тому, коли собаки хворіють на респіраторні вірусні інфекції, вони також можуть мати зворотне чхання,

– наголошує Крістіна Бустаманте.

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Як відрізнити зворотне чхання від задухи

Дивні звуки, які собака видає під час зворотного чхання, можна сплутати із задухою. Річ у тому, що коли у тварини заблоковані дихальні шляхи, вона не може дихати. А після чхання, улюбленець продовжить спокійно вдихати. Процес зворотного чхання триває недовго, тому це теж допоможе вам зрозуміти, що зі собакою все добре.

Як відрізнити зворотне чхання від кашлю



Кашель від чхання дуже легко відрізнити / Фото The star

Оскільки зворотне чхання у собак схоже на кашель, його можна помилково прийняти за недугу. Головна відмінність у напрямку потоку повітря.

Кашель відрізняється тим, що домашні тварини видихають повітря, тоді як зворотне чхання відбувається при вдиханні,

– розповідає ветеринарка Бустаманте.

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Як зупинити зворотне чхання у собак

Причин запобігати цьому немає, адже зворотне чхання нешкідливе і триває недовго. Це звучить набагато страшніше, ніж воно є насправді, а тому, не потребує лікування або іншого втручання. Ви можете лише полегшити процес та легко погладити собаку по шиї, це допоможе тварині розслабитись. Однак, якщо напади зворотного чхання у вашого улюбленця трапляються часто, вам варто звернутись до ветеринара, адже це може свідчити про алергію та інші захворювання.