Собаки могут выдавать непонятные тревожные звуки во время обратного чихания. Иногда это может быть похоже на духоту или кашель. Поэтому Pets 24 решили рассказать, почему же это происходит и как "лечить" обратное чихание?

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Что такое обратное чихание?

Это, на первый взгляд, очень странный процесс, ведь ваш собака чихает, вдыхая воздух, а не выдыхая его, как всегда. Это состояние также известный как пароксизмальное дыхания. Такое чихание обычно похоже на гудение, хрипы или храп.

Это непроизвольное действие, когда собака быстро вдыхает воздух через нос и издает странные звуки гудка,

– объясняет ветеринар Кристина Бустаманте.

Почему это происходит?



Обратное чихание у собак / Фото The dodo

Основной причиной обратного чихания является раздражение дыхательных путей. Также это может происходить из-за чрезмерного возбуждения, например, после того, как собака встретит вас дома или во время активной игры. К тому же обратное чихание может быть вызвано и традиционным чиханием.

Регулярное привычное чихание также может вызвать обратное. Поэтому, когда собаки болеют респираторными вирусными инфекциями, они также могут иметь обратное чихание,

– отмечает Кристина Бустаманте.

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Как отличить обратное чихание от удушья

Странные звуки, которые собака выдает во время обратного чихания, можно спутать с удушьем. Дело в том, что когда у животного заблокированы дыхательные пути, он не может дышать. А п осле чихания, любимец продолжит спокойно вдыхать. Процесс обратного чихания продолжается недолго, поэтому это тоже поможет вам понять, что с собакой все хорошо.

Как отличить обратное чихание от кашля



Кашель от чихания очень легко отличить / Фото The star

Поскольку обратное чихание у собак похоже на кашель, его можно ошибочно принять за болезнь. Главное отличие в направлении потока воздуха.

Кашель отличается тем, что домашние животные выдыхают воздух, тогда как обратное чихание происходит при вдыхании,

– рассказывает ветеринар Бустаманте.

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Как остановить обратное чихание у собак