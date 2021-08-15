Собаки могут выдавать непонятные тревожные звуки во время обратного чихания. Иногда это может быть похоже на духоту или кашель. Поэтому Pets 24 решили рассказать, почему же это происходит и как "лечить" обратное чихание?
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Что такое обратное чихание?
Это, на первый взгляд, очень странный процесс, ведь ваш собака чихает, вдыхая воздух, а не выдыхая его, как всегда. Это состояние также известный как пароксизмальное дыхания. Такое чихание обычно похоже на гудение, хрипы или храп.
Это непроизвольное действие, когда собака быстро вдыхает воздух через нос и издает странные звуки гудка,
– объясняет ветеринар Кристина Бустаманте.
Почему это происходит?
Обратное чихание у собак / Фото The dodo
Основной причиной обратного чихания является раздражение дыхательных путей. Также это может происходить из-за чрезмерного возбуждения, например, после того, как собака встретит вас дома или во время активной игры. К тому же обратное чихание может быть вызвано и традиционным чиханием.
Регулярное привычное чихание также может вызвать обратное. Поэтому, когда собаки болеют респираторными вирусными инфекциями, они также могут иметь обратное чихание,
– отмечает Кристина Бустаманте.
Как отличить обратное чихание от удушья
Странные звуки, которые собака выдает во время обратного чихания, можно спутать с удушьем. Дело в том, что когда у животного заблокированы дыхательные пути, он не может дышать. А после чихания, любимец продолжит спокойно вдыхать. Процесс обратного чихания продолжается недолго, поэтому это тоже поможет вам понять, что с собакой все хорошо.
Как отличить обратное чихание от кашля
Кашель от чихания очень легко отличить / Фото The star
Поскольку обратное чихание у собак похоже на кашель, его можно ошибочно принять за болезнь. Главное отличие в направлении потока воздуха.
Кашель отличается тем, что домашние животные выдыхают воздух, тогда как обратное чихание происходит при вдыхании,
– рассказывает ветеринар Бустаманте.
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Как остановить обратное чихание у собак
Причин предотвращать это нет, ведь обратное чихание безвредно и длится недолго. Это звучит гораздо страшнее, чем оно есть на самом деле, а потому, не требует лечения или иного вмешательства. Вы можете только облегчить процесс и легко погладить собаку по шее, это поможет животному расслабиться. Однако, если приступы обратного чихания у вашего любимца случаются часто, вам стоит обратиться к ветеринару, ведь это может свидетельствовать об аллергии и других заболеваниях.