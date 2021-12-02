Коли Рей народився, його мама випадково вкусила за одне вухо. Цуценя одразу привезли до найближчої ветеринарної клініки, де й залишили. Він втратив одне вухо, проте загалом цуценя було в гарному стані.

Важливо Особливості харчування собак малих порід: який корм обрати для улюбленця

Працівниця ветеринарної клініки, яку звати Бріанна Форхіз, вирішила забрати новонароджене додому. Тільки нещодавно жінка втратила свого улюбленого пса Локі, який хворів на рак. А з маленьким золотистим ретривером вона одразу відчула тісний звʼязок.

Вдома Бріанна постійно дбала про Рея: кілька разів на день годувала з пляшечки, стежила за його самопочуттям, вкладала спати, мов дитину.

Дивіться фото Рея з інстаграм:

Коли цуценя почало одужувати, стало зрозуміло, що єдине вухо перемістилося на верхню частину чола. Проте пояснень, чому так сталося, медики не давали. Відтоді Рея почали називати – "єдинорогом".

Всі дивуються, як працює одне вухо. Оскільки воно щей так далеко від того місця, де був канал. Ми не знаємо, як відповісти на це запитання. Ми просто знаємо, що це працює,

– розповіла Бріанна Форхіз.

Оскільки Рей реагує на своє ім’я та прості команди, немає ніяких причин, щоб медично втручатися в "ріг". За словами ветеринарів, вухо собаки добре чує та зовсім йому не заважає.

Читайте також Собака кумедно танцює, коли бачить дітей: відео з новою зіркою тіктоку

Крім того, ця особливість зробила Рея зіркою у соціальних мережах. На сторінку собаки в інстаграм підписано понад – 221 тисяча користувачів. Усі вони спостерігають за щасливим життя чотирилапого.

Дивіться відео: як Рей живе з одним вухом

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.