Когда Рэй родился, его мама случайно укусила за одно ухо. Щенка сразу привезли в ближайшую ветеринарную клинику, где и оставили. Он потерял одно ухо, однако в целом щенок был в хорошем состоянии.

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Работница ветеринарной клиники, которую зовут Брианна Форхиз, решила забрать новорожденного домой. Только недавно женщина потеряла своего любимого пса Локи, который болел раком. А с маленьким золотистым ретривером она почувствовала тесную связь.

Дома Брианна постоянно заботилась о Рэе: несколько раз в день кормила из бутылочки, следила за его самочувствием, укладывала спать, как ребенка.

Смотрите фото Рея из инстаграм:

Когда щенок начал выздоравливать, стало ясно, что единственное ухо переместилось на верхнюю часть лба. Однако объяснений, почему так произошло, медики не давали. С того времени Рея стали называть – "единорогом".

Все удивляются, как работает одно ухо. Поскольку оно еще так далеко от того места, где был канал. Мы не знаем, как ответить на этот вопрос. Мы просто знаем, что это работает,

– рассказала Брианна Форхиз.

Поскольку Рэй реагирует на свое имя и простые команды, нет никаких причин, чтобы медицински вмешиваться в "рог". По словам ветеринаров, ухо собаки хорошо слышит и совсем ему не мешает.

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Кроме того, эта особенность сделала Рея звездой в социальных сетях. На страницу собаки в инстаграм подписано более 221 тысячи пользователей. Все они наблюдают за счастливой жизнь четырехлапого.

Смотрите видео: как Рей живет с одним ухом