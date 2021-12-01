Владелица боксера по кличке Зои Энн начала снимать забавные видео с "танцами" своей любимицы. Для этого животному даже сшили специальное платье.
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Видит хозяев сквозь стекло
В доме хозяев боксерши – стеклянная дверь. Пожалуй, именно благодаря ей собака имеет такой успех.
Зои Энн смотрит в дверь, видит своих людей, секунду думает, а потом начинает безумно крутить задней частью тела. Владелица сняла это на видео, и подставила веселую музыку – так собака получила невероятный успех.
Самое популярное видео с Зои Энн собрало 19 миллионов просмотров в тиктоке.
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Собаке подходит любая музыка
Талант Зои Энн сложно оспорить. Ее движения выглядят очень органично и смешно почти под любое музыкальное сопровождение. Выходит своеобразный тверк в исполнении собаки.
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Чтобы еще больше развеселить своих зрителей, владелица Зои Энн даже одела собаку в специальное платье.
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