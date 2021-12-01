Владелица боксера по кличке Зои Энн начала снимать забавные видео с "танцами" своей любимицы. Для этого животному даже сшили специальное платье.

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Видит хозяев сквозь стекло

В доме хозяев боксерши – стеклянная дверь. Пожалуй, именно благодаря ей собака имеет такой успех.

Зои Энн смотрит в дверь, видит своих людей, секунду думает, а потом начинает безумно крутить задней частью тела. Владелица сняла это на видео, и подставила веселую музыку – так собака получила невероятный успех.

Самое популярное видео с Зои Энн собрало 19 миллионов просмотров в тиктоке.

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