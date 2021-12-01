Власниця боксерки на прізвисько Зої Енн почала знімати кумедні відео із "танцями" своєї улюблениці. Для цього тварині навіть пошили спеціальну сукню.
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Бачить господарів крізь скло
У будинку господарів боксерки – скляні двері. Мабуть, саме завдяки їм собака має такий шалений успіх.
Зої Енн виглядає у двері, бачить своїх людей, секунду думає, а потім починає шалено крутити задньою частиною тіла. Власниця зняла це на відео та підставила веселу музику – і собака здобула неймовірний успіх.
Найпопулярніше відео із Зої Енн назбирало 19 мільйонів переглядів у тіктоці.
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Собаці пасує будь-яка музика
Талант Зої Енн складно заперечити. Її рухи виглядають дуже органічно й кумедно майже під будь-який музичний супровід. Виходить своєрідний тверк у виконанні собаки.
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Щоб іще більше розвеселити своїх глядачів, власниця Зої Енн навіть одягнула собаку у спеціальну сукню.
Собака танцює в сукні: відео