Джульєтта разом зі своїм пітбулем гуляла в парку, коли побачила в траві маленьку сороку, яка випала з гнізда. Пташеня виглядало жахливо, адже його пір'я, що тільки почало з'являтися, було в колючках, бруді, соломі.

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Жінка покликала чоловіка й вони вирішили поспостерігати, чи зможе пташеня полетіти. Згодом вони зрозуміли, що маленьку сороку скоріше підбере якийсь собака чи кіт, ніж він підніметься в небо. Джульєтта вирішила забрати крихітку додому.

Вона нагодувала сороку спеціальною пташиною їжею та вирішила познайомити з пітбулем Пеггі. Собаці була цікава маленька істота, але вона була страшенно налякана. За словами господарки, на Пеггі вже нападали сороки, тому вона знає, який в них гострий дзьоб.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Тому, коли птаха прямувала у бік чотирилапої, та одразу відстрибувала. Проте не намагалася сховатися чи напасти.

Дивіться відео Пеггі та Моллі з інстаграм:

Господарі продовжували піклуватися про сороку, яку назвали Моллі, та намагалися налагодити її контакт з Пеггі. Для цього, коли вихованці були поруч, пригощали їх ласощами та грали з ними.

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Контакт відбувся, коли Моллі сама підійшла до Пеггі й лягла поруч. Собака не втекла, а тільки більше притиснулася, роблячи це дуже обережно, аби не зашкодити маленькій істоті. Це стало початком найніжнішої дружби.

Дивіться відео дружби сороки та собаки:

Коли Моллі одужала та підросла, Джульєтта вирішила не обмежувати її свободу. Сорока може прилітати та відлітати, коли цього захоче. Іноді її може не бути по декілька днів, проте вона знову повертається у сімʼю.