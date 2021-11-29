Ретриверів Орбіт та Астероїд господиня водить до пацієнтів у різних лікарнях міста Гантсвілл. Там чотирилапі допомагають людям одужувати, надаючи моральну підтримку та піднімаючи настрій.

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"Вони можуть допомогти матері, яка ось-ось зламається через стрес і переживання за дитину, або пацієнту, який боїться почути погані новини. Ці собаки беруть усі негативні емоції, які відчувають люди, і ніби забирають їх геть", – повідомила президентка Фонду лікарень Гантсвілла Сара Севідж-Джонс.

Собаки почали відвідувати лікарні у 2019 році. Відтоді вони змогли допомогти тисячам пацієнтів та співробітників медичних закладів. Лікарі спеціально відстежували зміни, які відбуваються з людьми після спілкування з Орбіт та Астероїд. За їх словами, комунікація із собаками дійсно покращує самопочуття хворих.

Дивіться фото: як допомагають Орбіт та Астероїд

"Завдяки собакам у пацієнтів зменшується інтенсивність болю, підіймається настрій та моральний дух. Також з'являється бажання якнайшвидше одужати. Саме тому вони більш охоче і сміливо погоджуються йти навіть на найнеприємніші медичні процедури", – повідомила Сара Севідж-Джонс.

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Цей вид зцілення впливає на життя кожного. "Для нас є один найбільший комплімент від сімей. Коли після процедури або медичного втручання вони кажуть, що прийшли до лікарні, думаючи, що їхня дитина не збирається виконувати медичні вимоги. Проте завдяки собакам дитина погодилася та досягла успіху", – зазначила господиня собак Стефані Вільямс.

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