Власник песика мексиканець Хуан Флорес працює ветеринаром. Чоловік почав усе частіше помічати біля свого будинку в Тіхуані, Мексика, бездомну кішку. Але тваринка була нетовариською та не йшла до рук.

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Пес кликав господаря до будки



Пітбультер'єр Хейдс / Фото Juan José P Flores

Одного разу пес Хуана Флореса на прізвисько Хейдс почав кликати свого власника на задній двір. Чоловік не розумів, що коїться, але пітбуль був наполегливим.

Господар пішов за псом і був дуже здивований. Виявилося, що пес кликав подивитися на ту саму вуличну кішку, яка сиділа в собачій будці.



Собака поступився своєю будою / Фото Juan José P Flores

Чоловік з'ясував, що кішка вагітна й збирається народжувати в будці. Грізний Хейдс був зовсім не проти, що в його будиночку буде пологовий будинок.

Пес навіть приніс ковдру та ліг поруч, щоб спостерігати. Собака зовсім не намагався вигнати кішку зі своєї буди.



Кішка зібралася народжувати малюків прямо там / Фото Juan José P Flores

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Пітбуль виховував кошенят

Я думаю, він почувається, як тато, – розповів власник тварин.

Після пологів маму з 2 кошенятами перенесли в дім. Кішку назвали Ніколь.



Хейдс та його власник / Фото Juan José P Flores

Ніколь та Хейдс стали нерозлучними друзями. Пітбуль допомагав виховувати кошенят. Коли малюки виросли, їм знайшли новий дім. А от Ніколь залишили жити разом із пітбулем – адже таку дружбу просто не можна було зруйнувати.

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