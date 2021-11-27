Власник песика мексиканець Хуан Флорес працює ветеринаром. Чоловік почав усе частіше помічати біля свого будинку в Тіхуані, Мексика, бездомну кішку. Але тваринка була нетовариською та не йшла до рук.

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Пес кликав господаря до будки

Пітбуль віддав свою буду безпритульній кішці
Пітбультер'єр Хейдс / Фото Juan José P Flores

Одного разу пес Хуана Флореса на прізвисько Хейдс почав кликати свого власника на задній двір. Чоловік не розумів, що коїться, але пітбуль був наполегливим.

Господар пішов за псом і був дуже здивований. Виявилося, що пес кликав подивитися на ту саму вуличну кішку, яка сиділа в собачій будці.

Пітбуль віддав свою буду безпритульній кішці
Собака поступився своєю будою / Фото Juan José P Flores

Чоловік з'ясував, що кішка вагітна й збирається народжувати в будці. Грізний Хейдс був зовсім не проти, що в його будиночку буде пологовий будинок.

Пес навіть приніс ковдру та ліг поруч, щоб спостерігати. Собака зовсім не намагався вигнати кішку зі своєї буди.

Пітбуль віддав свою буду безпритульній кішці
Кішка зібралася народжувати малюків прямо там / Фото Juan José P Flores

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Пітбуль виховував кошенят

Я думаю, він почувається, як тато, – розповів власник тварин.

Після пологів маму з 2 кошенятами перенесли в дім. Кішку назвали Ніколь.

Пітбуль віддав свою буду безпритульній кішці
Хейдс та його власник / Фото Juan José P Flores

Ніколь та Хейдс стали нерозлучними друзями. Пітбуль допомагав виховувати кошенят. Коли малюки виросли, їм знайшли новий дім. А от Ніколь залишили жити разом із пітбулем – адже таку дружбу просто не можна було зруйнувати.