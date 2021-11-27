Владелец собаки мексиканец Хуан Флорес работает ветеринаром. Мужчина начал все чаще замечать возле своего дома в Тихуане, Мексика, бездомную кошку. Но животное было необщительным и не шло в руки.

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Пес звал хозяина к будке



Питбультерьер Хейдс / Фото Juan José P Flores

Однажды пес Хуана Флореса по кличке Хейдс начал звать своего владельца на задний двор. Мужчина не понимал, что происходит, но питбуль был настойчив.

Хозяин пошел за собакой и был очень удивлен. Оказалось, что пес звал посмотреть на ту самую уличную кошку, которая сидела в собачьей будке.



Собака уступила свой домик / Фото Juan José P Flores

Мужчина выяснил, что кошка беременна и собирается рожать в будке. Грозный Хейдс был совсем не против, что в его домике будет роддом.

Пес даже принес одеяло и лег рядом, чтобы наблюдать. Собака совсем не пыталась выгнать кошку из своей будки.



Кошка собралась рожать малышей прямо там / Фото Juan José P Flores

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Питбуль воспитывал котят

Я думаю, он чувствует себя, как папа, – рассказал владелец животных.

После родов маму с 2 котятами перенесли в дом. Кошку назвали Николь.



Хейдс и его владелец / Фото Juan José P Flores

Николь и Хейдс стали неразлучными друзьями. Питбуль помогал воспитывать котят. Когда малыши выросли, им нашли новый дом. А вот Николь оставили жить вместе с питбулем – такую ​ дружбу просто нельзя было разрушить.