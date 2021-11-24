Два крохотных вомбаты попали в заботливые руки Шэрон Вудворд и Линды Батчер. Женщины – работницы природоохранной организации ACT Wildlife.

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Маленькие животные будут под уходом активисток, пока не подрастут.

Что известно о женщинах?

Вудворт и Батчер работают в ACT Wildlife и спасают животных, которые оказались в опасности и не могут выжить без человеческой помощи. Женщины специализируются на спасении вомбатов, которые осиротели или которых покинули родители.



На этот раз природоохранницы следят за двумя малыми животными, которые скоро смогут вернуться к природной среде.



Природоохранницы Линда Батчер и Шэрон Вудворт со своими подопечными / Коллаж 24 канала с фото Батчер и Вудворт

Женщины спасают вомбатов

По словам Вудворт и Батчер, вомбаты нуждаются в особом уходе. Чтобы вырастить здоровое животное, нужно круглосуточно кормить его из бутылочки и держать в специальном инкубаторе.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

На этот раз к женщинам попали сразу 2 вомбаты. Животных назвали Сильви и Тина.



Тина и Сильви / Фото Батчер

Природоохранницы рассказали, что сначала Сильви, которая была чуть старше Тины, не могла смириться с присутствием названной "сестрички".

Сильви была немного раздражена, когда прибыла Тина, потому что раньше она не видела вомбата. Им понадобилось немного времени, чтобы они подружились,

– рассказали активистки.

Несмотря на все, малые вомбаты стали хорошими друзьями – они играют, спят и едят вместе.

Вскоре, когда Тина и Сильви подрастут, их выпустят на волю. Тогда вомбаты смогут познакомиться со своими родственниками и полноценно жить в дикой природе.

Милые вомбаты растут под присмотром природоохранниц: смотрите видео​