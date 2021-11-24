Два крихітні вомбати потрапили до турботливих рук Шерон Вудворд та Лінди Батчер. Жінки – працівниці природоохоронної організації ACT Wildlife.

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Маленькі тварини будуть під доглядом активісток, поки не підростуть.

Що відомо про жінок? Вудворт та Батчер працюють в ACT Wildlife та рятують тварин, які опинилися в небезпеці та не можуть вижити без людської допомоги. Жінки спеціалізуються на порятунку вомбатів, які осиротіли або яких покинули батьки. Цього разу природоохоронниці слідкують за двома малими тваринками, які скоро зможуть повернутися до природного середовища.

Природоохоронниці Лінда Батчер та Шерон Вудворт зі своїми підопічними / Колаж 24 каналу з фото Батчер та Вудворт

Жінки рятують вомбатів

За словами Вудворт та Батчер, вомбати потребують особливого догляду. Щоб виростити здорову тварину, потрібно цілодобово годувати її з пляшечки та тримати в спеціальному інкубаторі.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Цього разу до жінок потрапили одразу 2 вомбати. Тварин назвали Сільві та Тіна.

Тіна та Сільві / Фото Батчер

Природоохоронниці розповіли, що спочатку Сільві, яка була трохи старша за Тіну, не могла змиритися з присутністю названої "сестрички".

Сільві була трохи роздратована, коли прибула Тіна, тому що вона не бачила вомбата раніше. Їм знадобилося трохи часу, щоб вони подружилися,

– розповіли активістки.

Попри все, малі вомбати стали хорошими друзями – вони граються, сплять та їдять разом.

Незабаром, коли Тіна та Сільві підростуть, їх випустять на волю. Тоді вомбати зможуть познайомитися зі своїми родичами та повноцінно жити у дикій природі.

Милі вомбати ростуть під наглядом природоохоронниць: дивіться відео