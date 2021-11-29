Ретриверов Орбит и Астероид хозяйка водит к пациентам в разных больницах города Хантсвилл. Там четвероногие помогают людям выздоравливать, оказывая моральную поддержку и поднимая настроение.

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"Они могут помочь матери, которая вот-вот сломается из-за стресса и переживания за ребенка, или пациенту, который боится услышать плохие новости. Эти собаки берут все негативные эмоции, которые испытывают люди, и будто забирают их прочь", – сообщила президент Фонда больниц Хантсвилла Сара Сэвидж-Джонс.

Собаки стали посещать больницы в 2019 году. С тех пор они смогли помочь тысячам пациентов и сотрудников медицинских учреждений. Врачи специально отслеживали изменения, происходящие с людьми после общения с Орбит и Астероид. По их словам, коммуникация с собаками действительно улучшает самочувствие больных.

Смотрите фото: как помогают Орбит и Астероид

"Благодаря собакам у пациентов уменьшается интенсивность боли, поднимается настроение и моральный дух. Также появляется желание как можно быстрее выздороветь. Именно поэтому они охотнее и смело соглашаются идти даже на самые неприятные медицинские процедуры", — сообщила Сара Сэвидж-Джонс.

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Этот вид исцеления оказывает влияние на жизнь каждого. "Для нас есть один наибольший комплимент от семей. Когда после процедуры или медицинского вмешательства они говорят, что пришли в больницу, думая, что их ребенок не собирается выполнять медицинские требования. Однако благодаря собакам ребенок согласился и добился успеха", — отметила хозяйка собак Стефани Уильямс.