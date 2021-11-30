Джульетта вместе со своим питбулем гуляла в парке, когда увидела в траве маленькую сороку, что выпала из гнезда. Птенец выглядел ужасно, ведь его перья, которые только начали появляться, были в колючках, грязи, соломе.

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Женщина позвала мужа и решили понаблюдать, сможет ли птенец улететь. Впоследствии они поняли, что маленькую сороку скорее подберет какая-нибудь собака или кот, чем она поднимется в небо. Джульетта решила забрать кроху домой.

Она накормила сорока специальной птичьей едой и решила познакомить с питбулем Пегги. Собаке было интересное маленькое существо, но она было ужасно испугано. По словам хозяйки, на Пегги уже нападали сороки, поэтому она знает, какой у них острый клюв.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Поэтому, когда птица направлялась в сторону четырехлапой, та сразу отпрыгивала. Однако не пыталась скрыться или напасть.

Смотрите видео Пегги и Молли из инстаграм:

Хозяева продолжали заботиться о сороке, которую назвали Молли, и пытались наладить ее контакт с Пегги. Для этого, когда питомцы были рядом, угощали их лакомством и играли с ними.

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Контакт состоялся, когда Молли сама подошла к Пегги и легла рядом. Собака не убежала, а только больше прижалась, делая это очень осторожно, чтобы не повредить маленькому существу. Это стало началом нежнейшей дружбы.

Смотрите видео дружбы сороки и собаки:

Когда Молли выздоровела и подросла, Джульетта решила не ограничивать ее свободу. Сорока может прилетать и улетать, когда этого захочет. Иногда ее может не быть по несколько дней, однако она снова возвращается в семью.