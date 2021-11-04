Знесли яйце майже на ґанку станції: пінгвіни біля "Вернадського" чекають на малюків

У пінгвінів, що мешкають біля станції "Академік Вернадський", щойно стартував сезон розмноження. І ось птахи вже знесли перші яйця.

Про радісну подію повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі. Усього яєць вже є 4: вони розташовані в різних районах острова.

Читайте також З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

А одне з яєць полярники знайшли просто біля входу до головної будівлі станції!



У пінгвінів розпочався сезон розмноження / Фото Оксани Савенко

Станція "Академік Вернадський" єдина українська антарктична станція. Станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. "Академік Вернадський" працює постійно: він є метеорологічною та географічною обсерваторією. На станції проводять різноманітні наукові дослідження Антарктиди.

Джерело: єдина українська антарктична станція. Станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. "Академік Вернадський" працює постійно: він є метеорологічною та географічною обсерваторією. На станції проводять різноманітні наукові дослідження Антарктиди.Джерело: Вікіпедія

Як виглядають яйця пінгвінів

Яйця цих полярних птахів мають білий колір із сірим або зеленуватим відтінком. За формою та розміром яйця пінгвінів нагадують гусячі.

Самиця та самець висиджують яйця, а потім вигодовують своїх малюків по черзі. Зазвичай у кладці буває 2 яйця. Зрідка буває і 3, однак третє пінгвінятко має мало шансів вижити.



Самець та самиця висиджують яйця по черзі / Фото Оксани Савенко

Несуть яйця раз на рік

Шлюбний сезон у пінгвінів буває раз на рік. Він триває з середини антарктичної весни до середини літа.

Примітно, що цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада, – розповідають у НАНЦ.



В грудні поблизу станції з'являться пінгвінятка / Фото Оксани Савенко

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючиякий не тільки смачний, але й корисний.

Пташенята вилупляться трохи більше, ніж через місяць. На початку грудня біля станції очікують побачити перших малюків, а вже до нового року сподіваються, що острів буде заповнений пінгвінятами.

Влітку наш острів може населяти до 4 тисяч дженту. Вони тут створюють пари, будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" дитинчат. Ці пінгвіни здебільшого однолюби й створюють пару на все життя, – розповідають полярники.

Зворушливо Блукав вздовж огорожі й не міг возз'єднатися з мамою: як чоловік врятував маленького лося

Пінгвіни дженту: що відомо

Це субантарктичні пінгвіни, що мешкають біля станції "Академік Вернадський". Їх також називають пінгвіни-шкіпери, "дженту" або "віслюкові".

"дженту" або "віслюкові". Назву "віслюкові" пінгвіни одержали через характерний крик, що нагадує голос віслюка.

що нагадує голос віслюка. Дорослі пінгвіни мають зріст до 90 сантиметрів та вагу до 9 кілограмів.

Пінгвіни дженту харчуються рибою, моллюсками та ракоподібними. Вони можуть пірнати на глибину до 200 метрів.

​

Пінгвіни дженту мешкають на острові, де розташована станція / Фото Оксани Савенко

Текст повідомлення:

У пінгвінів біля "Вернадського" з'явилося перше яйце – чекаємо дитинчат на початку грудня

Тільки нещодавно ми писали про старт сезону розмноження у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського", і ось вчора у них з'явилося перше яйце! Точніше одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції, поблизу метеоґанку.

Шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається раз на рік – з середини антарктичної весни до середини літа. Примітно, що цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада.

Яйця цих пінгвінів мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі. Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідко буває 3, але третій малюк здебільшого має дуже мало шансів на життя.

У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць, а потім вигодовування малечі: вони це роблять по черзі. Доки один з батьків залишається на гнізді, інший йде харчуватися крилем в океан. Потім вони змінюють одне одного.

Пташенята вилуплюються з яєць трохи більше, ніж через місяць. Тож поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками.

Нагадаємо, що найпоширенішим видом пінгвінів у районі "Вернадського" є субантарктичні пінгвіни. Їх також називають дженту від англійської назви або віслюкові за характерний крик. Цих пінгвінів легко впізнати за червоним дзьобом та чорно-білим "фраком".

Влітку наш острів може населяти до 4 тисяч дженту. Вони тут створюють пари, будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" дитинчат. Ці пінгвіни здебільшого однолюби й створюють пару на все життя.

Дякуємо за фото учасниці 26-ї УАЕ Оксані Савенко