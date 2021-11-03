Канадійка Андреа розповіла, що стояла у жахливому корку через лося, який стояв посеред дороги.
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Під час цього жінка помітила на узбіччі ще й маленьке лосеня, яке невпевнено стояло на ніжках. Він намагався перестрибнути огорожу, що вела на трасу. Проте для цього йому ще не вистачало сил. Малюк блукав вздовж огорожі, а сама мама була страшенно схвильована.
Джо Тейт, який також застряг у корку через лосину сім'ю, разом з друзями повертався з риболовлі. Чоловік вирішив допомогти маленькій істоті.
Все могло піти погано. Я розумію і знаю це. Проте все вийшло тільки на краще, і ризик, на який я пішов, цього вартував,
– прокоментував Джо Тейт.
Чоловік дочекався, коли смуга руху відгородила маму від лосеняти й кинувся до малюка. У цей час друзі загородили тварині огляд, а Джо підхопив маленьку істоту на руки й переніс через огорожу. Це допомогло лосеняті возз'єднався з матір'ю й позбутися корку на дорозі.
Дивіться фото: як чоловік рятував маленького лося
Чому вчинок чоловіка був ризикований
Лось, який перебуває у стресі через страх за дитинча, здатний серйозно зашкодити людині. Тому в таких випадках радять не втручатися.
Проте Тейт пригадав, коли підійшов до лосеняти, малюк був такий змучений, що майже впав в обійми рятівника. Без втручання людини – міг би загинути.
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