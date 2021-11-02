Конструкцію, яку збудував хлопець, називають "Машиною Гольдберга". Вона працює за "принципом доміно".

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Суть винаходу надзвичайно проста — що складніше і заплутаніше, то краще. Наприклад, хлопець використав доміно, деталі конструктора, тази, іграшки — усе що можна знайти вдома.

Згідно із задумом, білка мала забрати горіх, що був приклеєний до доміно. Через його падіння запускалася ланцюгова реакція, де вкінці розсипаються горіхи та інші смаколиками для тварин.

Дивіться відео: яку конструкцію збудував хлопець

Хлопець зізнався, що багато разів тестував конструкцію на різних її етапах, аби досягнути ідеалу під час відтворення. Крім того, йому довелося чекати 14 годин, поки допитлива білка запустить готову "Машину Гольдберга". "Мої камери перегрівалися, я відчував голод і нудьгував. Все-таки чудово, що закінчив відео до спеки", – додав хлопець.

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