Плямисто-рудий кіт

Плямисто-рудий кіт є найменшим диким котом Азії та конкурент Чорноногого кота для звання найменшого дикого кота світу.

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Довжина тіл: 35 – 48 сантиметрів.

35 – 48 сантиметрів. Довжина хвоста: 15 – 30 сантиметрів.

15 – 30 сантиметрів. Вага: 0,9 – 1,6 кілограма.

Зовнішність схожа на бенгальського кота, проте плями не такі чіткі та здаються розпливчатими. Крім того, на кожному боці голови є по 6 темних смуг, які тягнуться до щік та чола.



Плямисто-рудий кіт / Фото The TrickyScribe

Живуть ці тварини поодинці. Проте досить часто селиться поблизу з людьми, аби мати змогу полювати на свійську птицю.

Загалом харчуються гризунами, птахами, ящірками, жабами та комахами. Полюють переважно на землі, роблячи швидкі кидки, аби зловити свою здобич.

Чорноногий кіт

Кіт чорноногий ще відомий, як мураховий тигр та мала плямиста кішка. Один з найменших за розмірами тіла і найрідкісніших представників цього роду.

Довжина самиць: до 35 – 46 сантиметрів.

до 35 – 46 сантиметрів. Довжина самців: до 37 – 50 сантиметрів.

до 37 – 50 сантиметрів. Довжина хвоста у самиць: 13 – 18 сантиметрів.

13 – 18 сантиметрів. Довжина хвоста у самців: 8 – 20 сантиметрів.

8 – 20 сантиметрів. Вага самиць: 1 – 1,6 кілограма.

1 – 1,6 кілограма. Вага самців: 1,5 – 2,4 кілограма.

Чорноногі коти мають доволі великі очі. За сітківкою розташований особливий судинний шар, що виконує функцію відбивача, необхідного для нічного зору. Він збільшує зорову здатність і викликає яскраво-блакитне світіння очей вночі.



Кіт чорноногий / Фото Pinterest

Чорноногі кішки займають нори інших тварин, наприклад, кроликів, трубкозубів, їжатців або термітів. При цьому можуть самостійно розширювати їх під свої потреби.

Кіт веде нічний спосіб життя, хоча на полювання може виходити й вранці. Крім того, можуть не звертати увагу на важкі природні умови. Їдять переважно дрібних гризунів, деяких птахів, рептилій та безхребетних.

Кіт барханний

Кіт барханний — невеликий ссавець, що поширений в Сахарі, пустелях Середньої Азії та Північної Африки. Маючи великі та міцні ноги, добре пристосовані до важких умов пустелі та різких перепадів температури.

Довжина тіла: 65 – 90 сантиметрів.

65 – 90 сантиметрів. Висота в загривку: 24 – 30 сантиметрів.

24 – 30 сантиметрів. Маса дорослих самців: 2,1 – 3,4 кілограма. Самиці дрібніші.

Барханна кішка мешкає виключно в спекотних та посушливих районах. Її місця проживання вельми різноманітні, від піщаних пустель, практично позбавлених рослинності, до кам'янистих долин, зарослих чагарником.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Кіт барханний / Фото American Museum of Natural History

Від денної спеки рятуються в старих норах лисиць, корсаків, їжатців, а також в розширених нірках ховрашків і піщанок. Іноді вони самостійно риють неглибокі нори або ямки, де затаюються у разі небезпеки.

Харчуються піщанками, тушканчиками, іншими дрібні гризуни, ящірками, павуками та комахи. Також відомі своїм полюванням на отруйних змій. Велику частину вологи отримують саме від їжі та можуть довгий час обходитися без води.

Маргай

Маргай — латиноамериканський, хижий, гнучкий, невеликий, довгохвостий ссавець.

Довжина голови й тіла: 42,5 – 79 сантиметрів.

42,5 – 79 сантиметрів. Довжина хвоста: 30 – 51 сантиметрів.

30 – 51 сантиметрів. Вага: 2,6 – 9 кілограмів.

Зустрічаються в дощових тропічних лісах Центральної та Південної Америки на схід від Анд, від Мексики до Аргентини.



Маргай / Фото Pinterest

Ведуть поодинокий та нічний спосіб життя, хоча можуть бути активним і протягом дня. Добре вміють лазити по деревах і майже все своє життя перебуває на гілках. На відміну від інших, марги можуть повертати щиколотку на 180 градусів і дертися по дереву головою вниз, на кшталт білки. Задні лапи настільки міцні, що вони в змозі, охоплюючи ними гілку, висіти вниз головою.

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Харчується перш за все гризунами, птахами, ящірками й невеликими приматами. Також споживають яйця птахів, фрукти та комах.