Конструкцию, которую выстроил парень, называют "Машиной Гольдберга". Она работает по "принципу домино".

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Суть изобретения чрезвычайно проста – чем сложнее и запутаннее, тем лучше. К примеру, парень использовал домино, детали конструктора, тазы, игрушки — все, что можно найти дома.

Согласно замыслу, белка должна была забрать орех, приклеенный к домино. Из-за его падения запускалась цепная реакция, где в конце рассыпаются орехи и другие вкусности для животных.

Смотрите видео: какую конструкцию построил парень

Парень признался, что много раз тестировал конструкцию на разных ее этапах, чтобы добиться идеала во время воспроизведения. Кроме того, ему пришлось ждать 14 часов, пока любознательная белка запустит готовую "Машину Гольдберга". "Мои камеры перегревались, я чувствовал голод и скучал. Все-таки отлично, что закончил видео до жары", – добавил парень.

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